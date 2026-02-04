Kırıkkale Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Kırıkkale Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

04.02.2026 09:45
Vali Sarıibrahim, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025'e damga vuran fotoğrafları inceledi.

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sarıibrahim, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Sarıibrahim, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" ve "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" fotoğraflarına oy veren Sarıibrahim, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini tercih etti.

Vali Sarıibrahim, Kırıkkale'de yeni göreve başladığı ilk zamanlarda, her yılbaşında olduğu gibi AA'nın değişik kategorilerdeki "Yılın Karaleri" oylamasına katıldığı için AA yetkililerine teşekkür etti.

Geçen yıl dünyanın Gazze ölçeğinde gördüğü büyük bir mezalimin, soykırımın yaşandığını dile getiren Sarıibrahim, şöyle konuştu:

"İsrail'in Filistin halkına uyguladığı büyük bir zulmü yaşadığı zaman dilimi oldu. Bu anlamda 'Gazze: Açlık' ve 'Portre' kategorilerini ortaya koyan AA'ya müteşekkirim. Toplumsal duyarlılık anlamında da kuraklık, suyun ne kadar değerli olduğu ve sporda da engelli sporcularımızın ne kadar güzel işler yaptığı anlamında oylarımızı kullandık. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah zulmün olmadığı, barışın yayılarak devam ettiği ve büyüdüğü, ülkemizin güçlü ve bahtiyar olduğu 2026'yı tamamlarız."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel

