Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir süredir devam eden alternatif su kaynağı çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Saygılı, Halfeli mevkisindeki çalışma alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaların hızlandırılması konusunda yetkililere talimat veren Saygılı, "Kırıkkale'ye alternatif su kaynağı çalışmaları Halfeli mevkisinde devam ediyor. Su toplama çalışmalarından iyi sonuç elde ettik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun. 8 bin 655 metrekarelik alanda yapılan çalışma kapsamında 15 su kuyusu açılıyor. Su kaynakları toplanarak Kırıkkale'ye alternatif su olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebeke suyuna bağlanacak." ifadelerini kullandı.