Kırkat Göleti taştı - Son Dakika

Kırkat Göleti taştı
6 saat önce
Batman'ın Gercüş ilçesindekie Kırkat Göleti, aşırı yağış nedeniyle taştı.
Batman'ın Gercüş ilçesindekie Kırkat Göleti, aşırı yağış nedeniyle taştı.
Gercüş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan,göletin 1985 yılında sulama amacıyla yapıldığını söyledi.
Göletin doluluk oranının 2019 yılında yüzde 30'a kadar düştüğünden dolayı özellikle hayvanların su ihtiyacının giderilmesi noktasında sıkıntılar yaşandığını belirten Kaplan, bu kış yağışların bol olması nedeniyle göletin taştığını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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