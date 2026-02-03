Kırkdilim Tünelleri'nde Sona Yaklaşıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin-Osmancık yolunda bulunan Kırkdilim Geçişi'nde inşa edilen toplam 4 bin 99 metre uzunluğundaki 3 çift tüp tünelden oluşan Kırkdilim Tünelleri'nde sona yaklaştıklarını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile yapım çalışmaları devam eden Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Kırkdilim Geçişi'ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Projenin tamamının 50,6 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Uraloğlu, tüm güzergah boyunca imalatların sürdüğünü ifade etti. Kırkdilim Tünelleri'nin, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan hatta, daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölgenin coğrafi zorluklarının modern mühendislik çözümleriyle aşıldığını vurguladı. Uraloğlu, "Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu; bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

'YILLIK 311,5 MİLYON LİRA TASARRUF EDECEĞİZ'

Kırkdilim Tünelleri'nin hizmete açılmasıyla el edilecek kazanıma değinen Uraloğlu, "Kırkdilim Tünelleri ile zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 56,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon salınımını da 3 bin 420 ton azaltacağız" açıklamasında bulundu.

