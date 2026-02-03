Kırkdilim Tünellerinde Sona Yaklaşıldı - Son Dakika
Kırkdilim Tünellerinde Sona Yaklaşıldı

Kırkdilim Tünellerinde Sona Yaklaşıldı
03.02.2026 11:47
Bakan Uraloğlu, Kırkdilim Geçişi'nde tünel inşaatında sona gelindiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık" dedi.

Bakan Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden Çorum-Laçin-Osmancık Yolu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Çorum-İskilip Yolu'nun yaklaşık 3'üncü kilometresinden ayrılarak Laçin ilçesine uzanan, Kırkdilim Geçişi'ni de kapsayan 25 kilometrelik kesimde çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Projenin tamamının 50,6 kilometre uzunluğunda projelendirildiğini belirten Uraloğlu, tüm güzergah boyunca imalatların sürdüğünü ifade etti.

"Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz 3 çift tüp tünelde sona yaklaştık"

Kırkdilim Tünellerinin Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan hatta daha konforlu ve kesintisiz bir ulaşım sağlamak amacıyla inşa edildiğini kaydeden Uraloğlu, bölgenin coğrafi zorluklarının modern mühendislik çözümleriyle aşıldığını vurguladı. Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Stratejik öneme sahip proje kapsamında, güzergahın en zorlu kesimi olan Kırkdilim Geçişi'nde inşa ettiğimiz toplam uzunluğu 4 bin 99 metre olan 3 çift tüp tünelde de sona yaklaştık. Mevcutta 40 virajla geçilen, fiziki ve geometrik standardı düşük yolu; bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı hale getiriyoruz."

"Akaryakıttan yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz"

Kırkdilim Tünellerinin hizmete açılmasıyla el edilecek kazanıma ilişkin de açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, "Kırkdilim Tünelleri ile zamandan 255 milyon lira, akaryakıttan 56,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 311,5 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zararlı karbon salınımını da 3 bin 420 ton azaltacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

