Kırklareli Belediye Başkanı Usulsüzlükleri Açıkladı - Son Dakika
Kırklareli Belediye Başkanı Usulsüzlükleri Açıkladı

06.02.2026 21:14
Derya Bulut, geçmişteki usulsüzlükleri ortaya çıkaracaklarını ve hesap soracaklarını vurguladı.

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini söyledi.

Kırklareli Belediye Meclisi, Bulut başkanlığında belediyede toplandı.

Gündem maddelerinin görüşülmesi sonrası konuşan Bulut, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Ozan Yetkin Hazar'ın kendisi ve belediye başkan yardımcıları hakkında ortaya attığı iddialara yanıt vermek istediğini söyledi.

Bulut, ailesiyle taraftarı olduğu takımın maçını izlemek için yurt dışına gittiğini, bunun gizli ya da yasa dışı bir seyahat olmadığını ifade etti.

Siyasetin yalandan arınmış ve aile karıştırılmadan yapılması gerektiğini savunduğunu belirten Bulut, bugüne kadar şeref ve haysiyeti için yaşadığını kaydetti.

Tartışma çıktı

Bulut, CHP'li Hazar'ın açıklama yaptığı videoyu, salondaki ekrandan meclis üyelerine izletti.

CHP Grup Başkanı Vecdi Yüce ise buna tepki gösterdi.

Yüce ile Belediye Başkan yardımcıları Burak Süzülmüş ve Kürşad Yamaner arasında sözlü tartışma yaşandı. Bazı CHP'li belediye meclis üyeleri toplantıdan çıktı.

"Tek kuruşu onların yanlarına bıraktırmayacağım"

Bulut, belediyede hiçbir zaman usulsüzlüklere müsaade etmeyeceğini vurguladı.

Belediyede geçmişte yaşanan usulsüzlükleri ortaya çıkarıp, yargı önünde hesap verilmesini sağlayacaklarını belirten Bulut, "Çok yakında 'temiz eller operasyonu'nu bu belediyede görürsünüz. Kim hırsızlık yapıyorsa, kim çalıyorsa, kim çaldırıyorsa hepsi yargılanacak. Tek kuruşu onların yanlarına bıraktırmayacağım. Çünkü bu il hepimizin, bu belediye hepimizin." dedi.

Belediyede kente hizmet için her personelin disiplinli çalışmasına özen gösterdiklerinin altını çizen Bulut, "Bu belediyeden maaş alıp uyuşturucuya para harcayan kimse bu belediyede olmayacak. Çalışmadan, geç gelip maaş almak isteyenlere de bu belediyede yer yok. Ama çalışan her arkadaşımızın başımızın üstünde yeri var." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 20 yıldır yapamadığı hizmetleri Kırklareli'ne 20 ayda yaptıklarını söyleyen Bulut, destek verenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

