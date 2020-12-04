Kırklareli Belediyesinde toplu iş sözleşmesi - Son Dakika

Kırklareli Belediyesi BEYA Personel Anonim Şirketi ile DİSK Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye başkan yardımcıları Arda Kolcular, Burcu Bölükbaşı, BEYA Personel Anonim Şirketi Genel Müdürü Hasan İpek, Disk Genel İş Sendikası Trakya Şube Başkanı Salim Şen, Şube Saymanı Barış Güne ile iş yeri temsilcilerinin katılımı ile belediye binasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İki yılı kapsayacak şekilde imzalanan sözleşmede, ilk yıl için işçilere sosyal haklar ve yevmiye iyileştirmesi ile yüzde 15 ila yüzde 30 arası zam, ikinci yıl için ise yüzde 15 oranında zam yapıldı.

Kesimoğlu, düzenlenen törende, ekonomik ve sosyal sıkıntılar içerisinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerini tamamladıklarını söyledi.

Zor koşullara rağmen belediye olarak tüm şartları zorlayarak, işçilerin yanında olduklarını anlatan Kesimoğlu, "Gönül isterdi ki sizler için burada ki hakların daha da ötesinde bir sözleşme imzalamak. Ama içerisinden geçmekte olduğumuz süreç içerisinde, ekonomik koşulların ağırlığı ve buna bağlı olarak belediyemizin de bu zorlu ekonomik şartlardan etkilenmiş olması sözleşmemizi daha da iyi hale getirmemize engel oldu." diye konuştu.

Sözleşme ile işçilerin sosyal haklarını korumayı ve daha yukarıya çıkarmayı amaçladıklarını anlatan Kesimoğlu, "İnşallah önümüzde ki dönemlerde daha da iyi hakların olduğu sözleşmeye imza atarız." dedi.

Şen ise birçok belediye başkanının yapamadığı bir sözleşme imzaladıklarını belirterek, işçiler adına mutlu olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi imzalandı.