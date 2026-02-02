Kırklareli'de Buzlanma Kazaları - Son Dakika
Kırklareli'de Buzlanma Kazaları

02.02.2026 17:09
Dereköy Sınır Kapısı yolunda buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, bazı araçlar bariyere çarptı.

KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI

Kırklareli'de kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.

Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde önlem aldı, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kırklareli, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

