KAYAN ARAÇLAR BARİYERLERE ÇARPTI
Kırklareli'de kar yağışının etkili olduğu Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda buzlanma nedeniyle hafif yaralanmalı ve hasarlı kazalar meydana geldi. Buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarken, bazıları da bariyere çarptı. Kazaların yaşandığı bölgeye giden trafik ekibinin aracı da Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında bariyere çarptı. Araçtaki polisler kazadan yara almadan kurtuldu.
Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda kar kalınlığı 10 santime ulaştı. Polis ve jandarma ekipleri yol üzerinde önlem aldı, İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Haber-Kamera: Hüseyin ÇANLI/KIRKLARELİ,
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'de Buzlanma Kazaları - Son Dakika
