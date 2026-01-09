Kırklareli'de Gazetecilere Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'de Gazetecilere Ödül

09.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop, fotoğraf yarışmasında ödül aldı.

Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli Gazeteciler Cemiyetinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği "Kırklareli: Bir Şehrin Görsel Hikayesi" adlı fotoğraf yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Özgün Tiran ve Ufuk Ertop ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Derya Bulut, bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, yarışmaya katılan basın mensuplarına teşekkür etti.

Basın mensuplarının gece gündüz demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla görev yaptıklarını ifade eden Bulut, gazetecilerin zor şartlarda görev yaptığını vurguladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Bulut, "Haberi yaparken muhakkak o konuyla ilgili teknik, bilimsel, verisel ne varsa ortaya koymak zorundasınız. Dolayısıyla sürekli kendinizi güncellemek zorundasınız. Kendi vicdanının sesini dinleyerek görevini devam ettiren tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Bulut, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrah Yıldırım, Kırklareli Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KIFSAD) Başkanı Erhan Baycan tarafından dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada, Anadolu Ajansı muhabiri Özgün Tiran "Kırklareli'nde Yaşam" kategorisinde, Ufuk Ertop da "Kırklareli'nde Haber" dalında birinciliğe layık görüldü.

Yarışmada, "Kırklareli'nde Belediyecilik" kategorisinde Hacer Yerlikaya, "Kırklareli'nde Spor" dalında Şefik Kenar birinci oldu. Jüri özel ödülü ise Ferdi Kurtbayram'a verildi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Etkinlik, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'de Gazetecilere Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi Eşcinsel sohbet siteleriyle tuzağa çeken şantaj çetesi çökertildi
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Manchester United’dan Kayserispor’a imza Antrenmana dahi çıktı Manchester United'dan Kayserispor'a imza! Antrenmana dahi çıktı
Görüntü Türkiye’den Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Dursun Özbek’i delirten talep Galatasaray’da olay kadro dışı Dursun Özbek'i delirten talep! Galatasaray'da olay kadro dışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e yüklü tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e yüklü tazminat davası

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:06
Türkiye’den protestoların devam ettiği İran’a tüm uçuşlar iptal
Türkiye'den protestoların devam ettiği İran'a tüm uçuşlar iptal
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
11:47
Ülke ayakta Evinde 100’den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 13:50:57. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'de Gazetecilere Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.