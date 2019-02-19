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Kırklareli'den Kısa Kısa

1 saat önce

Babaeski Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlanacak.

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Babaeski Belediyesince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerle kutlanacak.

Belediye Başkanı Abdullah Hacı, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlara özel komedyen Sefa Doğanay'ın gösteri yapacağı belirtti.

Kadınların Türk toplumunda yerinin ve öneminin çok büyük olduğunu aktaran Hacı, hayat mücadelesinde en büyük rolü üstlenen kadınların daha çok eğlenmeye ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Hacı, etkinliğe tüm kadınların davetli olduğunu bildirdi.

"Kan Kardeşim" Projesi

Beşir Derneği ve Türk Kızılayı'nın "Bir Damla, Bin Umut" sloganıyla başlattığı "Kan Kardeşim" Projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İstasyon Caddesi'nde kurulan çadırda gerçekleştirilen kampanyada, 172 ünite kan, 29 kök hücre bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, kan bağışı kampanyalarına önem verdiklerini söyledi.

Çeşitli dernek ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde kampanyalar gerçekleştirdiklerini aktaran Altıntel, "Kan Kardeşim" Projesi'ne ortak olan Beşir Derneği yöneticilerini tebrik etti.

Kırklareli halkının da iki gün süren kampanyaya ilgi gösterdiğini aktaran Altıntel, bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu anımsatan Altıntel, kan bağışlarının hayat kurtardığını belirtti.

Beşir Derneği Kırklareli İl Temsilcisi Recep Dal da kampanyaya katılarak kan bağışında bulunan, hayat kurtarmaya gönüllü olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Abdullah Hacı, Dünya Kadınlar Günü, Babaeski, Kırklareli, Güncel
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