Kırklareli'nde düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki 13 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.E. tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 13 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika