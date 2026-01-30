Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi

Kırklareli\'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi
30.01.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Kırklareli Valiliği himayesinde, 15 Temmuz Derneğince düzenlenen program kapsamında Ulu Cami'de şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anıldığı programda hatim duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit ve gazileri unutturmamak amacıyla her ay 253 hatim okuttuklarını söyledi.

Şehit ve gazilerin asla unutulmayacağını belirten Turunç, bu toprakların Türk milletine miras değil emanet bırakıldığını vurguladı.

Türk milletinin vatanı, milleti ve bayrağı için canını seve seve ortaya koymaya hazır olduğunu dile getiren Turunç, "15 Temmuz'da yedikleri tokadın tadı damaklarında kaldıysa bu millet, devletini ve bayrağını korumak adına gerekirse daha fazlasını yapmaktan çekinmeyecektir." dedi.

Programa Kırklareli Valisi Uğur Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu ile çok sayıda kişi katıldı.

Programın ardından Türk Kızılayı Kırklareli Şube Başkanlığınca, katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA

Kırklareli, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi - Son Dakika

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:52
Kadıköy’e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan yanıt
Kadıköy'e yapılacak camiye itiraz edenlere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan yanıt
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
15:02
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:03:09. #7.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.