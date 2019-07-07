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Kırklareli'nde asayiş

4 dakika önce

Lüleburgaz'da buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Lüleburgaz'da buğday ekili alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Celaliye köyünde C.E'ye ait buğday ekili tarlada İ.Ş, biçim yaptığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın dolayısıyla İ.Ş, biçerdöveri ekili alandan uzaklaştırırken, tarla sahibi C.E ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 15 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
-Hayvan hırsızlığı
Vize'de küçükbaş hayvan hırsızlığına karıştığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Evrenli köyünde durumundan şüphelendiği kamyoneti takibe aldı.
Takip edildiğini anlayan iki şüpheli, kamyoneti terk ederek kaçmaya çalıştı.
Şüphelilerden F.Ş, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Kamyonette yapılan incelemede, İ.Y'ye ait olduğu tespit edilen 6 küçükbaş hayvan olduğu belirlendi.
F.Ş gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin ise M.D olduğu belirlendi.
M.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:06 Kaynak: AA
Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel
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