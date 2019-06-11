Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde üç köy ve iki mahallede elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Lüleburgaz
ilçesinin Celaliye
, Pınarhisar
ilçesinin Tozaklı, Vize
ilçesinin Doğanca
köyleri ile Babaeski
ilçesine bağlı Büyükmandıra
beldesinin Hürriyet
ve Vize ilçesine bağlı Kıyıköy
beldesinin Güven mahallesine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Celaliye köyünde 09.00-18.00, Tozaklı ve Doğanca köylerinde 10.00-18.00, Hürriyet Mahallesi
'nde 09.00-15.00, Güven Mahallesi'nde ise 09.00-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri almaları istendi.