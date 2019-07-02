Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde elektrik kesintisi
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Kırklareli'nde elektrik kesintisi

1 saat önce

Kırklareli'nde bazı köy ve mahallelerde elektrik kesintisine gidilecek.

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Kırklareli'nde bazı köy ve mahallelerde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım ile armatür değişim çalışmaları nedeniyle, kent merkezinin Arizbaba, Değirmencik, Pınarhisar ilçesinin Kurudere, İslambeyli, Akören, Çayırdere, Hacıfaklı, Evciler, Babaeski ilçesinin Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu ve Karabayır köyleri ile ilçe merkezindeki Hacıhasan, Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak, Gazikemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerine ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinin Yıldırım mahallesine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek.
Söz konusu kesintiler, Arizbaba köyünde 09.30-17.30, Değirmencik, Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır köyünde 10.00-15.00, Kurudere, İslambeyli, Akören, Çayırdere, Hacıfaklı, Evciler köylerinde 09.00-17.00, Hacıhasan, Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak, Gazikemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerinde 09.30-18.00, Yıldırım mahallesinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:13 Kaynak: AA
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