Kırklareli'nde elektrik kesintisi

Kırklareli
'nde bazı köy ve mahallelerde elektrik kesintisine gidilecek.
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım ile armatür değişim çalışmaları nedeniyle, kent merkezinin Arizbaba, Değirmencik, Pınarhisar
ilçesinin Kurudere
, İslambeyli, Akören
, Çayırdere, Hacıfaklı, Evciler
, Babaeski
ilçesinin Yeniköy
, Nacak, Taşağıl
, Erikleryurdu ve Karabayır köyleri ile ilçe merkezindeki Hacıhasan, Gaziosmanpaşa
, Fevzi Çakmak
, Gazikemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerine ve Lüleburgaz
ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
beldesinin Yıldırım mahallesine yarın elektrik enerjisi verilmeyecek. Söz
konusu kesintiler, Arizbaba köyünde 09.30-17.30, Değirmencik, Yeniköy, Nacak, Taşağıl, Erikleryurdu, Karabayır köyünde 10.00-15.00, Kurudere, İslambeyli, Akören, Çayırdere, Hacıfaklı, Evciler köylerinde 09.00-17.00, Hacıhasan, Gaziosmanpaşa, Fevzi Çakmak, Gazikemal, Atatürk, Cumhuriyet, Dindoğru mahallelerinde 09.30-18.00, Yıldırım mahallesinde ise 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.
Açıklamada, kesintiler nedeniyle elektronik cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli tedbirleri alması istendi.