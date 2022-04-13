Kırklareli'nde fitre ve zekatlar, hasta bebeğe umut olacak - Son Dakika

Kırklareli Valiliği, SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için 10 bin fitre ve zekat zarfı hazırlatıp kamu kurum ve kuruluşları ile sanayicilere dağıttı.

Vali Osman Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, İdil bebeğin tedavisi için başlattıkları yardım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Ramazanda vatandaşları fitre ve zekatlarını İdil bebeğin tedavisi için bağışlamaya davet eden Bilgin, herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Duyarlı vatandaşların yardımıyla İdil bebeğin kurtarılabileceğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Tüm vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendi çocuğumuzun da bu duruma düştüğünde nasıl bir tepki vereceğimizi hepimiz çok iyi bilmekteyiz. O nedenle kızımıza bu konuda yardımcı olalım. Bu konudaki hem toplanan yardımlar hem yardımların harcanması tamamen Valiliğimizin koordinasyonunda olacak. Valiliğimizce denetlenecek. İnşallah kızımızı en iyi şekilde tedavi ederiz, bu konuda yardımlarınızı bekliyoruz."

Valilik olarak 10 bin fitre ve zekat zarfı hazırlatıldığını belirten Bilgin, "Burada bir miktar söz konusu değil, isteyen istediği şekilde ekonomik durumuna göre bu konuda yardım yapabilir. Baktığımızda ilimizde her vatandaşımız 70 lira verdiğinde kızımızın yardımı tamamen toplanıyor. Damlaya damlaya göl oluyor. Bu manada herkesten yardım bekliyoruz." diye konuştu.

Bağışların bulunduğu kutu çalınmıştı

Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için bir fırında toplanan bağışların bulunduğu kutu 22 Mart'ta çalınmıştı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekiplerin gözaltına aldığı şüpheli M.Y (25) tutuklanmıştı.