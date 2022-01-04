Kırklareli'nde ihracat geçen yıla göre yüzde 17,43 arttı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ihracat rakamlarının geçen yıla göre yüzde 17,43 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılında kentten 126 milyon 958 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Kentten en çok ihracatın Kenya, Birleşik Krallık, Angola, ABD, Almanya, Kolombiya, Nijerya, Hollanda, Gana ve İtalya'ya gerçekleştirildiğini ifade eden Ilık, aralık ayında kentte yapılan ihracatın, kasım ayına göre yüzde 30.25 artış gösterdiğini belirtti.

Aralık ayında 14 milyon 715 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Ilık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aralık ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat, 2021 kasım ayına göre yüzde 30,25 artış, 2020 yılı aralık ayına göre ise yüzde 52,37 artış gösterdi. Pandemi etkilerinin azalmasıyla birlikte 2021 yılında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 126 milyon 958 bin dolara yükselerek 2020 yılına göre yüzde 17,43'lük bir artış gösterdi.

???????İhraç edilen ürünlerin başında hububat, bakliyat, tohum, hazır giyim, tekstil hammaddeleri, yaş meyve, sebze, mobilya, kağıt ve orman ürünleri gibi ürünler ön sıraya çıktı."

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