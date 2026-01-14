Kırklareli'nde İl Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Güncel

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Toplantısı

14.01.2026 16:19
Vali Turan başkanlığındaki toplantıda 2025 projeleri ve bütçesi ele alındı.

Kırklareli'nde İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantıda, kurum müdürleri devam eden ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, 2025 yılında kentte 27 kamu ve kuruluşunca 522 projenin uygulandığını söyledi.

Söz konusu projelerin 65 milyar 166 milyon lira bütçe ile gerçekleştirildiğini ifade eden Turan, "En çok yatırım 4 milyar 744 milyon lira ile ulaştırma sektörüne yapılmıştır. Bunu 750 milyon lira ile madencilik, 732 milyon lira diğer kamu hizmetleri, 622 milyon lira ile tarım izlemiştir." dedi.

Turan, yatırımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Derya Bulut, Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kırklareli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

