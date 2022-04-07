Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

07.04.2022 17:51
Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Balkaya ve Hamidiye köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaşan Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerce 2 ayrı bölgede yapılan araştırmada, S.S. (56) isimli şahsın aracıyla geldiği bölgede kendisine piknik yapıyor görünümü vererek izinsiz define araştırması yaptığı tespit edildi. Meleşkoru mevkiinde ise Y.Ç. (46) ve H.K.S. (37) izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

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Kırklareli, Jandarma, Hamidiye, Vize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırklareli'nde izinsiz kazı yapan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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