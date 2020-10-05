Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 11 kişi yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sofular, Balkaya ve Hamidiye köylerinde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda N.E, F.Z, A.Y, M.N.D, İ.E, R.S, B.D, T.Ö, Y.A, M.Ç. ve N.A'yı suç üstü yakaladı. Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.