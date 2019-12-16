Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı

6 saat önce

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 14 şüpheli suçüstü yakalandı, System.String[]

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 14 şüpheli gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri ile Kıyıköy beldesinde kaçak kazılar yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Y.D, O.M, S.K, H.L, M.Ç, C.V, H.Ş, L.P, G.Ş, S.A, İ.D, M.D, B.Ç. ve B.S. kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kazı yaparken kullandığı jeneratör, kazma, kürek, keski, çekiç, murç ve elektrik kablosuna el konuldu.

Gözaltına alınan 14 şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:10 Kaynak: AA
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