Kırklareli\'nde Kar Yağışı Başladı

KIRKLARELİ'nin yüksek kesimleri, dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Kırklareli'de dün gece kar yağışı başladı. Yağışlar birlikte yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Istranca Ormanları'nın Mahya Tepe mevkisinde kar kalınlığı yer yer 10 santimi aştı. Hava sıcaklığının gündüz eksi 1, geceleri de eksi 4 dereceye düştüğü kentte ağaçların üzerindeki karlar dondu. Bölgede güzel görüntüler ortaya çıktı.
