Kırklareli'nde kayıp olduğu düşünülen inek ormanda buzağılamış halde bulundu - Son Dakika
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Kırklareli'nde kayıp olduğu düşünülen inek ormanda buzağılamış halde bulundu

30.01.2023 10:27
Kırklareli'nde kayıp olduğu düşünülen inek ormanda buzağılamış halde bulundu

Vize ilçesinde jandarma ekipleri kayıp olduğu düşünülen gebe ineği ormanlık alanda buzağılamış halde buldu.

Vize ilçesinde jandarma ekipleri kayıp olduğu düşünülen gebe ineği ormanlık alanda buzağılamış halde buldu.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanca köyünde bir gebe ineğin kaybolduğu ihbarını değerlendirerek, bölgede arama çalışması başlattı.

Ekipler yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda ineği ormanlık alanda buzağılamış halde gördü.

İnek ve buzağısı bölgeden alınarak ağıla götürüldü.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Twitter hesabından jandarma personelinin buzağıyı severken çekilen fotoğrafı ile "Jandarmamız vatandaşımızın kaybolduğu için gelmediğini zannettiği ineğini yeni doğmuş buzağısıyla birlikte buldu. Çok şükür yavrumuzu soğuk havada bırakmadık." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA
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Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde kayıp olduğu düşünülen inek ormanda buzağılamış halde bulundu - Son Dakika

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