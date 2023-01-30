Kırklareli Valisi Birol Ekici , Twitter hesabından jandarma personelinin buzağıyı severken çekilen fotoğrafı ile "Jandarmamız vatandaşımızın kaybolduğu için gelmediğini zannettiği ineğini yeni doğmuş buzağısıyla birlikte buldu. Çok şükür yavrumuzu soğuk havada bırakmadık." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Jandarma, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde kayıp olduğu düşünülen inek ormanda buzağılamış halde bulundu - Son Dakika

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