Kırklareli'nde Şap Hastalığına Karşı Aşılama

Şap hastalığından ari Kırklareli'nde küçükbaş hayvanların aşılamaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesinde görevli veteriner hekimlerce, kentteki çiftliklerde yetiştirilen küçükbaş hayvanları aşılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, brusella ve şap aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Hastalıkların önlenmesi ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi amacıyla aşılama çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Karaca, ekiplerin çalışmaları titizlikle sürdürdüğünü kaydetti.

İngilizce kursu açılacak

Kırklareli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce A2 seviye İngilizce kursu açılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, kurs kayıtlarının devam ettiği belirtildi.

Kursun 2 şubat-2 nisan tarihlerinde düzenleneceği, müracaatların Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne yapılacağı kaydedildi.