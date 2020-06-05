Lüleburgaz Belediyesi, ilçenin trafik master planlarını hazırlıyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nde düzenlenen birinci aşama etüt çalışması raporunun sunulduğu toplantıya Belediye Başkanı Murat Gerenli, belediye başkan yardımcıları ve teknik personel katıldı.

Gerenli, konuşmasında, trafik master planında ilk aşamanın ardından ekiplerin ikinci aşama için sahaya çıkacağını belirtti.

Gerenli, ilçedeki 25 kavşak noktasında araç sayımı yapılacağını ifade ederek, ayrıca trafik yoğunluğu ölçümleri, toplu taşıma güzergahları, sinyalizasyon, bisiklet yolları ve trafik işaretlemelerinin belirlenmesi gibi araştırmalar gerçekleştirileceğini kaydetti.

Gerenli, trafik master planı kapsamında yapılacak çalışmaların şehir içindeki toplu taşıma sistemi, trafik, otoparklar, bisiklet yolları ve yayalaştırılacak yollarla ilgili bir yol haritası sunacağını söyledi.

Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi üyeleri, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'ya ziyaret etti.

Ensar Vakfı Şubesi Başkanı Eyyup Sabri Erdem, ziyarette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde normalleşme sürecine girilmesinin ardından ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Salgın sürecinin ilçede başarı ile yönetilmesi dolayısıyla Kaymakam Kaya'ya ve kurum müdürlerine teşekkür eden Erdem, "Alınan tedbirlere riayet gösteren Lüleburgazlı hemşerilerimize de Ensar Vakfı olarak teşekkür ediyoruz. Tedbirleri elden bırakmadan normalleşme sürecine başlıyoruz. Allah bu milleti her türlü bela, musibet ve hastalıklardan muhafaza eylesin." diye konuştu.

Kaymakam Kaya da, ziyaret dolayısıyla vakıf üyelerine teşekkür etti.