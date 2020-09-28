Pınarhisar ilçesinde çevre yolu çalışmaları sürüyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, bölgede incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, çevre yolundaki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Lüleburgaz ilçesine doğru Hamamsuyu mevkisinin tamamlandığını ifade eden Talay, Erenler köyü mevkisindeki hat ile kısa sürede birleştirileceğini belirtti.

İlçede en önemli projeyi gerçekleştirmenin gururunu yaşadığını aktaran Talay, "7125 metrelik hatta hafriyat, dolgu ve temel çalışmalarımız yakın zamanda sona erecek. Birkaç hafta içinde Erenler sapağından Ahmetbey sapağına doğru asfaltlama çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Elektrik kesintisi

Pınarhisar'da 6 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, İslambeyli, Akören, Evciler, Çayırdere, Kurudere ve Hacıfakılı köylerine 30 Eylül Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesintiler 09.00-16.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların tedbir almaları istendi.