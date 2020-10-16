Demirköy ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey ve Orhaniye mahallelerindeki çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Gün, altyapısı tamamlanan mahallelerde yol yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Ağır tonajlı araçların da hasar verdiği bölgelerin de düzenleneceğini ifade eden Gün, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını kaydetti.

MASK çalışması

Pınarhisar ilçesinde Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MASK) çalışmaları yapıldı.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, gazetecilere, ilçede numarataj sorununu gidermek için çalıştıklarını söyledi.

25 cadde, 224 sokak ve 4580 karekodlu numarataj yapıldığını ifade eden Talay, sokak levhalama ve 15 sinyalizasyon da yapılacağını belirtti.

4 cadde ve 21 sokakta işlemlerin tamamlandığını aktaran Talay, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.