Vize Belediyesince sokak hayvanlarına mama verildi.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ilçenin belirli noktalarına sokak hayvanları için mama bırakıldığını belirtti.

Tüm canlıların yaşam haklarının bulunduğunu aktaran Özalp, can dostlarını unutmadıklarını kaydetti.

Sokak köpeklerine herkesin sahip çıkması gerektiği bildiren Özalp, "Belediyemiz sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. 'Siz evlerinizde kalın, can dostlarımız bize emanet' sloganıyla personellerimiz tarafından sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacı temin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Okullara hijyen malzemesi

Pınarhisar'da okullara hijyen malzemeleri dağıtıldı.

Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, yaptığı yazılı açıklamada, okullara temizlik aparatları ve hijyen malzemeleri dağıttıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından okullardaki eksiklikleri giderdiklerini aktaran Arı, okulları tekrar eğitime hazır hale getirdiklerini belirtti.