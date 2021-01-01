Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Kırklareli'nden kısa kısa

01.01.2021 14:57
Kırklareli'nden kısa kısa, System.String[]

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni yılı görevi başında geçiren ekipleri ziyaret etti.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni yılı görevi başında geçiren ekipleri ziyaret etti.

Özalp, İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Vize Devlet Hastanesi ve nöbetçi eczaneleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Özalp, ziyaretlerin ardından yeni yıla çalışarak giren herkese görevinde başarılar diledi.

2021 yılının tüm insanlığa sağlık getirmesi temennisinde bulunan Özalp, herkesi yeni yılının kutlu olmasını diledi.

Haydar Baba Türbesi restore ediliyor

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talay, konuşmasında, türbe içi ve çevresinde çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Türbenin etrafının taş duvar ile örüldüğünü ifade eden Talay, mezarlık alanının da düzenlenerek çardaklar ve bankların konulduğunu belirtti.

Yakın zamanda yeşillendirme çalışmalarına da başlayacaklarını aktaran Talay, "Yıllardır atıl durumda olan Haydar Baba Türbesi'nin tadilatını gerçekleştiriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş tarihimize sahip çıkıp gün yüzüne çıkarıyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika


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