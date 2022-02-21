Lüleburgaz'da 33. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Lüleburgaz Vergi Dairesi Müdürü Öznur Topuz'un Atatürk Anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Topuz, 21-27 Şubat arasında kutlanan Vergi Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Vergi ödemenin bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade eden Topuz, ödenen vergilerin vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü kaydetti.

Topuz ve beraberindeki Vergi Dairesi çalışanları daha sonra Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret etti.

Kaymakam Yüce'ye ziyaret

Lüleburgaz Kaymakam Salih Yüce, MHP İlçe Başkanlığı'na atanan Tacettin Altay'ı makamında kabul etti.

Altay, ziyarette Kaymakam Yüce'ye parti çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Yüce'de Altay'a hayırlı olması temennisinde bulundu.