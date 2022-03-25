Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

25.03.2022 12:52
Kırklareli'nden kısa kısa

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Yüce, Çiftlikköy muhtarlığını ziyaret ederek vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Köy muhtarı Gültekin Erdemir'den bilgi alan Yüce, köyde yapılan yatırımları da inceledi.

Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası

Lüleburgaz ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kutlandı.

Şehit Mednan Tuna İlkokulunda düzenlenen törene Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Törende Kaymakam Yüce'ye geleneksel çapan giydirildi.

Program öğrencilerin gösterileri ile devam etti.

Etkinliğin ardından okul bahçesinde protokol üyeleri tarafından fidan dikildi.

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Salih Yüce, Lüleburgaz, Hisarcık, Erdemir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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