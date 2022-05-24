Kırklareli'nden kısa kısa

Demirköy ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği (KÖYDES) encümen üyeliği seçimi yapıldı.

Demirköy Kaymakamı Yaşar Şimşek'in divan başkanlığında Kaymakamlığın toplantı salonunda düzenlenen seçim, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gündem maddelerinin okunmasının ardından yapılan seçimlerde, oy çokluğuyla Limanköy Muhtarı Faruk Gökyıldız ve İncesırt Köyü Muhtarı Ahmet Ege KÖYDES encümen üyeliğine seçildi.

Daha sonra 1. Olağan Genel Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Kavaklı beldesinin Çarşı Mahallesi'ne 25 Mayıs Çarşamba günü bir süre enerji verilemeyecek.

Söz konusu kesinti, 09.00-13.00 saatlerinde yapılacak.

Altyapı çalışmaları

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay, içme suyu hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Ekiplerin Beylik Mahallesi'ndeki çalışmaları yürüttüğünü ifade eden Talay, ilçede 61 bin metre içme suyu ana hattının yapılacağını kaydetti.

Talay, hattın yaklaşık 20 bin metrelik kısmının tamamlandığını, içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarının ardından yol yapımlarına başladıklarını belirtti.