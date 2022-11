İğneada açıklarındaki Türk balıkçı teknesi mayına çarptı

İğneada'da balıkçılık faaliyeti yürüten Ahmet Mollaoğlu 2 adlı bir tekneye mayın çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye başta Sahil Güvenlik olmak üzere ekipler sevk edildi. Mayın çarpan teknenin İğneada Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.

DİĞER BALIKÇI TEKNELERİ YARDIMA KOŞTU

Mayın patlaması sonrası su almaya başlayan tekne, yakın tekneler tarafından yedeğe alındı. Hasarlı tekne, diğer balıkçı tekneleri tarafından İğneada Limanı'na çekilmeye başlandı.

RUS MAYINI İDDİASI

Balıkçı teknesine çarpan mayının Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e yerleştirilen mayınlardan biri olduğu iddia ediliyor. Kopan mayının İğneada açıklarında tekneye çarptığı öne sürülüyor.

"MOTORDAN MI YOKSA BAŞKA BİR ŞEYDEN Mİ ARAŞTIRILIYOR"

Teknedeki balıkçılar patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, teknenin kıyıya getirildiğini söyledi. Işık, "İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor" dedi.

"TEK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Türk denizci ve kaptan Mustafa Can da sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaşarak tepki gösterdi. Mustafa Can, "Kendi halinde balık avlayan teknelerimize mayın çarpıyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.