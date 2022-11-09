İğneada'da balıkçılık faaliyeti yürüten Ahmet Mollaoğlu 2 adlı bir tekneye mayın çarptı. Olayda can kaybı yaşanmazken bölgeye başta Sahil Güvenlik olmak üzere ekipler sevk edildi. Mayın çarpan teknenin İğneada Limanı'na çekilmesi için çalışma başlatıldı.
Mayın patlaması sonrası su almaya başlayan tekne, yakın tekneler tarafından yedeğe alındı. Hasarlı tekne, diğer balıkçı tekneleri tarafından İğneada Limanı'na çekilmeye başlandı.
Balıkçı teknesine çarpan mayının Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Karadeniz'e yerleştirilen mayınlardan biri olduğu iddia ediliyor. Kopan mayının İğneada açıklarında tekneye çarptığı öne sürülüyor.
Teknedeki balıkçılar patlamayı çok şiddetli hissettiklerini belirtirken, İğneada Belediye Başkanı Tahir Işık ise patlamada ölen ya da yaralanan olmadığını ifade ederek, teknenin kıyıya getirildiğini söyledi. Işık, "İlk edindiğim bilgiye göre teknenin motor kısmında bir patlama meydana gelmiş. Motordan mı yoksa başka bir şeyden mi araştırılıyor" dedi.
Türk denizci ve kaptan Mustafa Can da sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaşarak tepki gösterdi. Mustafa Can, "Kendi halinde balık avlayan teknelerimize mayın çarpıyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Geçmiş olsun." paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Güncel › İğneada açıklarındaki Türk balıkçı teknesi mayına çarptı - Son Dakika