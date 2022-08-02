Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

02.08.2022 15:39
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki ayçiçeği tarlalarında, 517 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Karaağaç köyünde ayçiçeği tarlalarında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.

Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

Kenevir bitkileri olay yerinde yakılarak imha edildi.

Tarla sahipleri, ifadelerine başvurulmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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