Ekipler İ.Z, E.E. ve M.A'nın tarlalarında yaptığı incelemede 517 bin 900 kök Hint keneviri tespit etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde ayçiçeği tarlalarında 517 bin 900 Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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