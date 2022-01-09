Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na Şeker seçildi - Son Dakika

Kırklareli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı'na yeniden Ali Fuat Şeker seçildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Düğün Salonu'nda yapılan kongrede, mevcut oda başkanı Şeker ile Tarık Yaldız'ın listeleri yarıştı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vize Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Basri Korkmaz'ın divan başkanlığında yapılan kongrede, faaliyet, denetim ve gelir gider tabloları okunarak ibraz edildi.

Daha sonra gidilen seçimde 558 üyeden 355'inin oyunu alan Şeker, yeniden oda başkanlığına seçildi.

Diğer aday Yaldız da 196 oy aldı. Seçimde 7 oy ise geçersiz sayıldı.

Şeker, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, görevine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.