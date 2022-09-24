Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

24.09.2022 09:20
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ekici, Valiğin toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş yetkililerine talimat verdi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, "Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açıktır, devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece Allah'ın izni ile aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiç bir sorun yoktur" dedi.

Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı

Lüleburgaz ilçesinde 17. Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.

Lüleburgaz Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda kurulan fuarda firmaların traktör, tarım aletleri, zirai ilaç ve yem gibi ürünleri tanıtılıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de fuarı ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuar gün boyu açık kalacak.

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Kaynak: AA

Birol Ekici, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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