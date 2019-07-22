Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

Spor
Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor
transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbrahim Demir
ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Demir'in geçen yıl da Kırklarelispor'da mücadele ettiğini ifade eden Can, iç transfer çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirtti.
Yeni futbol sezonuna güçlü bir takım ile çıkacaklarını aktaran Can, bu sezon hedeflerinin yüksek olduğunu dile getirdi.
Can, diğer yandan dış transfer çalışmalarını da yürüttüklerini kaydetti.