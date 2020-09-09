Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

TFF 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine, Alanyaspor'dan Hamza Özdemir ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Yeni transferlerin takımın gücüne güç kattıklarını ifade eden Can, Özdemir'in başarılı bir sporcu olduğunu belirtti.

Takımın hak ettiği yere ulaşması için çaba harcadıklarını aktaran Can, sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Özdemir ise Kırklarelispor'da olmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.