Kırmızı Bültenle Aranan 14 Kişi Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kırmızı Bültenle Aranan 14 Kişi Türkiye'ye İade Edildi

28.01.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Yerlikaya, uluslararası operasyonla kırmızı bültenle aranan 14 kişinin Türkiye'ye iadesini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 13 kişi ile ulusal seviyede aranan 1 kişinin yakalanarak, Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu kişilerin Gürcistan, Almanya, Ermenistan, Hırvatistan ve Karadağ'da düzenlenen operasyonlarla yakalandığını belirtti.

Kırmızı bültenle aranan C.A, S.A, O.R.Y, K.İ, A.A, K.K, M.A, E.K, S.Y, M.A.Y, A.M, D.G. ve H.S.Ç. ile ulusal seviyede aranan C.B'nin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını kaydeden Yerlikaya, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adalet Bakanlığı ve polis birimlerinin desteğiyle yürütüldüğünü aktardı.

Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin işledikleri suçlar ve yakalandıkları ülkelere ilişkin bilgileri de paylaştı.

"Çirkinler" organize suç örgütünün yöneticisi olduğu belirtilen ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, hırsızlık, mala zarar verme, yağma ile hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan aranan C.A'nın Hırvatistan'da yakalandığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.A. Gürcistan'da, yağma suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.R.Y. Gürcistan'da, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.İ. Gürcistan'da, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. Gürcistan'da, kasten öldürme, yağma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan K.K. Gürcistan'da, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma (6 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A. Gürcistan'da yakalandı.

Hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan E.K. Gürcistan'da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahla tehdit (2 kez), mala zarar verme suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Y. Gürcistan'da, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve muhtelif suçlardan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.A.Y. Almanya'da, kasten öldürme suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M. Almanya'da, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, resmi belgede sahtecilik suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.G. Ermenistan'da, dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.S.Ç. Karadağ'da, hükümlü veya tutuklunun kaçması, yağma suçlarından ulusal seviyede aranan C.B. Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı. Hangi bültenle aranırsa aransın organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini bir bir yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçenleri kutladı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, Türkiye, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı Bültenle Aranan 14 Kişi Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:42:49. #7.11#
SON DAKİKA: Kırmızı Bültenle Aranan 14 Kişi Türkiye'ye İade Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.