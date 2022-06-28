Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

28.06.2022 17:19
Kırmızı bültenle aranırken Ankara'da yakalanan DEAŞ sanığının yargılanmasına başlandı

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva'nın yargılanmasına başlandı.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranırken geçen yıl Ankara'da yakalanan Rusya vatandaşı Ayshat Rzaeva'nın yargılanmasına başlandı.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Rzaeva ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, kimlik tespitinin ardından iddianamedeki suçlamaları özetledi, ardından savunma yapması için sanığa söz verdi.

Tercüman aracılığıyla savunma yapan Rzaeva, DEAŞ terör örgütüne üye olmakla suçlandığını hatırlatarak savcılık ifadesi ve sulh ceza hakimliğindeki sorgusunda buna ilişkin detaylı beyanda bulunduğunu söyledi.

Rusya vatandaşı olduğunu belirten Rzaeva, Suriye'deki iç savaşın ardından eşinin bu ülkeye gittiğini, bir süre sonra kendisinin de Türkiye üzerinden eşinin yanına gittiğini söyledi.

Eşinin hava saldırısında öldürülmesinin ardından DEAŞ'ın yönlendirmesiyle Azerbaycan uyruklu Abbas ile evlendirildiğini aktaran Rzaeva, bu eşinin de öldürülmesinin ardından Hatay üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını anlattı.

Türkiye'de bulunduğu sürede Ankara, İstanbul ve Konya'da yaşadığını belirten Rzaeva, iddia edildiği gibi Ankara'da bulunduğu dönem örgüt mensupları ve ailelerine maddi yardımda bulunmadığını ifade etti.

Rzaeva, evinde ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını Rusya'daki evinin satışından elde ettiğini bildirdi.

DEAŞ üyesi olmadığını, eşinin yanında bulunmak için Suriye'ye geçtiğini belirten Rzaeva, devlet korumasındaki iki çocuğundan birinin hasta olduğunu, bu nedenle tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Avukat savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırarak, davayı erteledi.

İddianame

İddianamede sanığın Suriye'de kaldığı dönemde DEAŞ'tan eğitim aldığı, "Um Ahmed" ve "Um Yahya" kod adıyla örgüt künyesine kaydedildiği, ayrıca Türkiye'de hakkında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiği aktarıldı.

Sanıkta ele geçirilen para ve ziynet eşyasının örgütsel yapılanma içinde elde edildiği bildirilen iddianamede, "Rzaeva'nın DEAŞ'ın üst düzey mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye döndüğü ve Suriye'den gönderilen paraları Ankara'da örgüt mensuplarının eş ve çocuklarına dağıttığı, aynı zamanda örgüte katılacak kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için bu paraları kullandığı tespit edilmiştir." bilgisine yer verildi.

Sanığın cep telefonunda DEAŞ'a ait örgütsel dokuman, video ve fotoğrafın bulunduğu aktarılan iddianamede, "Telefonda ayrıca canlı bomba eylemini gerçekleştirecek terör örgütü mensuplarını belirlemek için kura çekildiğini gösteren görüntülerin yanı sıra araç ile yapılan bir saldırı anını gösteren kayıtların olduğu görülmüştür." denildi.

Dosyadaki delillerin sanığın DEAŞ adına hareket ettiğini ve örgütsel hiyerarşide yer aldığını gösterdiği kaydedilen iddianamede Ayshat Rzaeva'nın, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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Kaynak: AA

Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

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