İçişleri Bakanlığı, haklarında arama kararı bulunan ve yurt dışına kaçan 44 kişinin ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışma sonucu yakalandığını duyurdu. Açıklama, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.

EN ÇOK İADE GÜRCİSTAN'DAN

Bakanlığın açıklamasına göre, aranan şahıslardan 26'sı Gürcistan'dan, 4'ü Yunanistan'dan, 4'ü Almanya'dan, 4'ü Hollanda'dan, 2'si Bulgaristan'dan getirildi. ABD, Arnavutluk, Kazakistan ve Romanya'da yakalanan şahıslar da Türkiye'ye iade edildi.

22 KİŞİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan İ.S., B.Y., G.T., A.E., İ.B., Ç.K., İ.H.P., O.K., A.Ö., A.Y., A.A., S.K., O.R., K.A., Y.G., F.A., M.K., N.D., A.Ç., M.M., D.A. ve R.Ç. yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

22 KİŞİ DE ULUSAL SEVİYEDE ARANIYORDU

Ulusal seviyede aranan M.E., F.A., E.A., A.B.I., Ö.T., A.E., H.B.Y., Y.K., C.B.Y., B.Y., H.D., A.D., E.M., M.K., S.B., A.B.Ç., E.Ş., F.Ş., K.C.G., E.K., G.Y. ve Y.A. de yakalanarak iade edilenler arasında yer aldı.

ÇOK SAYIDA BİRİM ORTAK ÇALIŞTI

Çalışmalar; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) daire başkanlıklarınca yürütüldü.

"KAÇIŞ GÜZERGAHLARINI KAPATMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada, "Hiçbir suçlu yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyecek. Milletimizin huzuruna kastedenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan şahısları ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, operasyonda emeği geçen emniyet birimlerini tebrik ederek Adalet ve Dışişleri Bakanlığı görevlilerine teşekkür etti.