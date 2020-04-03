Kırmızı elbiseli Dr. Öz
6 saat önce
"Today Show"a konuk olan Mehmet Öz, yayın sonrası eski ABD Başkanı George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager ile beraber TikTok videosu çekti.
"Today Show"a konuk olan Mehmet Öz, yayın sonrası eski ABD Başkanı George W. Bush'un kızı Jenna Bush Hager ile beraber TikTok videosu çekti. Drake'in "Nonstop" şarkısı eşliğinde dans ederken kıyafetlerini değiştiren ikili, sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 09:31
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