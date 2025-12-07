Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı - Son Dakika
Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı

Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı
07.12.2025 21:19
Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil, başka bir araca çarparak 2 yaralıya neden oldu.

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kazaya neden oldu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, Ürgüp Nevşehir kara yolu Uçhisar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa E.'nin kullandığı 50 AAD 060 plakalı otomobil kırmızı ışık ihlali yapınca, Onurhan T.'nin kullandığı 50 AT 761 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Onurhan T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Otomobil, Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kırmızı Işık İhlali Kaza Yaptırdı - Son Dakika
