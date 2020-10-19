Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı



Kırıkkale'de, kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Elif Ö. (25) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında meydana geldi. Elif Ö. yönetimindeki 18 AG 350 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar D.'nin kullandığı 71 AGG 713 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Elif Ö. yaralanırken, 2 araçta da hasar meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Elif Ö.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Elif Ö., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.