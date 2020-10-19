Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

19.10.2020 02:25
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Kırıkkale'de, kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Elif Ö. (25) yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kırıkkale'de, kırmızı ışıkta bekleyen servis minibüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Elif Ö. (25) yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser kavşağında meydana geldi. Elif Ö. yönetimindeki 18 AG 350 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Yaşar D.'nin kullandığı 71 AGG 713 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Elif Ö. yaralanırken, 2 araçta da hasar meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Elif Ö.'ye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Elif Ö., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Alparslan Türkeş Bulvarı, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı ışıkta bekleyen minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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