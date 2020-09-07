Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, 5 araca çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçen kamyonet, 5 araca çarptı: 4 yaralı

TOKAT'ta, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı kamyonetin 5 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

TOKAT'ta, iddiaya göre sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı kamyonetin 5 araca çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Zile ilçe merkezinde Ata Caddesi'nde meydana geldi. Bekir Yıldız yönetimindeki 60 YD 084 plakalı kamyonet, Hüseyin Gazi kavşağında sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu ilk önce Derya Tunç'un kullandığı 06 EMZ 28 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet daha sonra sırasıyla Ümit Sonkaya yönetimindeki 60 ZD 003 plakalı otomobile, Erdal Solak'ın kullandığı 05 AD 833 plakalı otomobile, Fatih Gündüz yönetimindeki 60 HK 613 kamyonete çarptı. Son olarak da park halindeki 60 ZU 654 otomobile çarparak durabildi. Çarpışmanın şiddetiyle 06 EMZ 28 plakalı otomobilde bulunan Derya Tunç, Berfin Tunç ile 05 AD 833 otomobil sürücüsü Erdal Solak ve Yunus Kaygusuz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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