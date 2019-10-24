Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza: Bir aile ölümden döndü
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ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, karşıdan karşıya geçen bir aile kırmızı ışıkta duramayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, karşıdan karşıya geçen bir aile kırmızı ışıkta duramayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:18
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