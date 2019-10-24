Son Dakika Haberleri: Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza: Bir aile ölümden döndü
Son Dakika Dünya Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza: Bir aile ölümden döndü

Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza: Bir aile ölümden döndü

46 dakika önce

ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, karşıdan karşıya geçen bir aile kırmızı ışıkta duramayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix kentinde, karşıdan karşıya geçen bir aile kırmızı ışıkta duramayan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kırmızı ışıkta hayat kurtaran kaza: Bir aile ölümden döndü

Amerika Birleşik Devletleri, Phoenix, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:18 
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