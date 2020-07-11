Kırsal kalkınma desteklerinde yatırımcılara projelerini tamamlama fırsatı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibe sözleşmesi imzalamış ancak verilen sürelere rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini alamayan yatırımcılar, eksik belgelerini tamamlamaları halinde projelerini süresi içinde bitirmiş sayılacak.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki projeler için hibe sözleşmesi imzalamış ancak Tarım ve Orman Bakanlığınca verilen ek sürelere rağmen yatırımlarına ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesini alamayan yatırımcılar, bugünden itibaren 60 gün içinde eksik belgelerini tamamlamaları halinde projelerini süresi içinde bitirmiş sayılacak. Bu projeler için fesih işlemi uygulanmayacak.

Söz konusu yatırımcılara, yatırım projelerinin son tamamlanma tarihi olarak belirlenen gün itibarıyla düzenlenecek hak ediş karşılığı hibe ödemeleri yapılacak.