KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor - Son Dakika
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KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor

21.09.2022 17:33
KAEÜ'de öğrencilere oryantasyon semineri veriliyor

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni eğitim yılı için öğrencilere oryantasyon seminerleri verildiği bildirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), yeni eğitim yılı için öğrencilere oryantasyon seminerleri verildiği bildirildi.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 eğitim yılında yeni başlayan öğrenciler için 23 Eylül'e kadar oryantasyon seminerleri planlandığı belirtildi.

Plan kapsamında her fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde ve kendi bünyesinde öğrencilere seminer vereceği ifade edilen açıklamada, öğrencilerin üniversite ve çevreyle uyum sürecinin desteklenmesi, üniversitenin yapısını ve olanaklarını tanımalarının amaçlandığı aktarıldı.

Açıklamada, seminerlerde öğrencilerin üniversite ve Kırşehir ile ilgili sorularının akademisyenler tarafından cevaplandırılacağına işaret edilerek, ilk seminerin Kongre Kültür Merkezi'nde Tıp Fakültesi, Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nca düzenlendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Ahi Evran, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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