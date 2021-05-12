Kırşehir Belediyespor: 1 - 2

KIRKLARELİ/ DHA

Misli.com 2. Lig play-off çeyrek final maçında Kırşehir Belediyespor, deplasmanda Kırklarelispor'u 2 - 1 mağlup etti.

Kırklareli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takıma galibiyeti getiren golleri 34'üncü dakikada kendi kalesine İbrahim Sürgülü ve 90+5'te Volkan Altınsoy kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 68'inci dakikada Emre Keleşoğlu'ndan geldi.Çeyrek final mücadelesinin rövanşı 16 Mayıs Pazar günü oynanacak.