Kırşehir\'de 1633 Konut İçin Kura Çekimi Yapıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir'de yapımı tamamlanan bin 633 konut için kura çekimi gerçekleştirildi.

Programa TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp katıldı. Kura çekimi öncesinde salon içinde ve salon dışında yoğun kalabalık oluştu. Vatandaşlar, güvenlik önlemleri alınarak salona alındı. Kura çekimi öncesi konuşan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, çekiliş için geldiklerini ve herkesin bir an önce ev sahibi olmayı arzuladığını dile getirdi. Programda konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın, yeni üretilen konutların yatay mimariye uygun, kaliteli ve depreme dayanıklı şekilde inşa edildiğini belirtti. Aydın ayrıca, projelerde mahalle kültürünün tüm özelliklerinin yaşatılacağını ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp ise, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Kırşehir'de kura çekimi yapıldığını söyleyerek, "Yeni yuvalarla birlikte şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Bugün bin 633 konut için kura çekimi gerçekleştiriyoruz. Bu konutlara toplam 10 bin 575 başvuru yapıldı" dedi.

Program, kura çekimiyle devam etti. - KIRŞEHİR